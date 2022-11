(Di domenica 6 novembre 2022) Nella gara della 13ª giornata di Premier League, l'vince per 0 - 1 in casa delil derby e riconquista il primo posto in classifica. ...

La Gazzetta dello Sport

Nella gara della 13ª giornata di Premier League, l'Aston Villa vince per 3 - 1 contro il Manchester United. InBailey, Digne, Ramsey (autogol) e ...Nella gara della 14ª giornata di Ligue 1, il Psg vince per 2 - 1 in casa del Lorient. InNeymar, Moffi e Danilo Pereira. Guarda ilcon ... Video Gol Chelsea-Arsenal 0-1: Gabriel. Gli highlights Nel VIDEO i gol di Andrea Dalmasso (doppietta) e Botasso che hanno deciso il 3-0 fra AC Cuneo 1905 Olmo e Cheraschese, nella nona giornata del Girone B di Eccellenza. Video copyright Edward Pellegrino ...Vittoria molto preziosa per il Como sul Venezia nel penultimo match della 12^giornata di serie B. Decisivo il gol nella ripresa di Bellemo. Per i lariani si tratta della terza vittoria consecutiva in ...