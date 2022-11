VIDEO Francesco Bagnaia | il giro di pista da campione del mondo

"Pecco" Bagnaia, su Ducati, è campione del mondo della MotoGP. La certezza del titolo è ...Ottima partenza di Rins che si porta in testa scattando dalla quinta posizione. Dietro di lui ...Pecco potrà contare sul tifo di quest'oggi dalla sua Chivasso che seguirà con grande attenzione quello che farà il ducatista. Di seguito ilTIFO DA CHIVASSO PERBAGNAIAGP Valencia MotoGP Highlights - Vi riportiamo l'abbraccio tra Francesco Bagnaia e Valentino Rossi al termine dell'ultimo GP della Comunità Valenciana, appuntamento conclusivo del mondiale 2022 di Moto ...(LaPresse) «Là dove ci sono fratelli bisognosi, come i carcerati, c’è Gesù ferito in ogni persona che soffre. Sai cosa penso io, quando entro in un ...