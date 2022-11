VIDEO Francesco Bagnaia-Fabio Quartararo | fair play tra duellanti a Valencia

(Di domenica 6 novembre 2022) Per tutto l’arco della stagione del Motomondiale 2022,hanno più volte mostrato il gran rapporto che li lega, nonostante la rivalità durata fino all’ultimo giro dell’ultima gara della stagione (il Gran Premio di). Alla fine, a prevalere è stato il pilota azzurro della Ducati, regalando grandissime emozioni al team e ai tantissimi tifosi che sono accorsi proprio aper sostenere il proprio beniamino. A testimonianza del profondo rispetto che l’uno prova per l’altro, dopo la gara i due piloti sono stati protagonisti di un bellissimo gesto di. Durante i legittimi festeggiamenti diha voluto congratularsi personalmente con l’azzurro con un ...

Questo il messaggio di Papacitando il Vangelo di Matteo nel corso dell'incontro di preghiera con i Vescovi, i Sacerdoti, i Consacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali durante l'...Leggi anche New Music Friday, le scelte di Rolling " 2 luglio 2021 Bon Iver, guarda il nuovo... Foto:Prandoni Mi è capitato spesso di interrogarmi sull'espressione "fine a sé stesso", ...GP Valencia MotoGP Bagnaia Campione – Vi riportiamo le immagine più belle della festa post-gara di Francesco Bagnaia a Valencia, teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. Appena ...Francesco ha festeggiato il compleanno del figlio in un noto ristorante di pesce Giornata intensa per Francesco Totti. Non solo il derby per l’ex capitano della Roma, ma anche il compleanno del figlio ...