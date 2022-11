VIDEO Arsenal | Arteta dopo aver battuto il Chelsea | 'Vittoria importante | ma è solo un altro passo'

La Gazzetta dello Sport

Nella gara della 13ª giornata di Premier League, l'vince per 0 - 1 in casa del Chelsea il derby e riconquista il primo posto in classifica. ...Giroud, otto anni senza cartellini rossi: il precedente con l'All'epoca del fatto Olivier Giroud militava in Premier League, precisamente con la maglia dell'. Il francese era il bomber ... Video Gol Chelsea-Arsenal 0-1: Gabriel. Gli highlights I Gunners vincono di misura e rispondono al City. Partita sempre sotto controllo, Blues in difficoltà. Una doppietta dell'egiziano rilancia la ...Ieri Olivier Giroud è stato espulso durante Milan-Spezia. Una vera rarità, visto che l'attaccante francese difficilmente si fa cacciare.