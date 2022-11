Verona | le pagelle di CM | troppe assenze in difesa e inesistente in attacco | male Henry e Lasagna

Le, i voti e le azioni salienti di Monza -2 - 0 , match della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023. La prima occasione è dei biancorossi con Ciurria che penetra in area dalla destra ...Gli highlights e le azioni salienti di Monza -2 - 0, match della tredicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo l'Hellas deve ...Va bene il ritiro prematuro della Suzuki, ma darsi per vinto così in fretta no, quello non va bene per il campione del mondo del 2020. Svanito nel limbo dei risultati anonimi, ha pure sofferto un ...La Primavera del Napoli cade sul campo del Verona, paga un episodio, il rigore trasformato da Caia all'83'. Ecco le pagelle: ...