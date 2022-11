Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 6 novembre 2022

... stanno finalmente per riavere l'appuntamento quotidiano con Zuleyha e tuttialtri personaggi ... dalle 14,30 alle 16,30 , per poi lasciare spazio a. Per quanto riguarda il sabato, però, ...L'ormai ex moglie di Mauro Icardi ha accettato l'invito di Silvia Toffanin e alle 16.30 parlerà in esclusiva davanti alle telecamere diper raccontare la sua verità su tuttiultimi ...Tipo sui compiti: le dico che Cristian li ha fatti quando, invece, giochiamo alla Playstation». A onor del vero, papà Francesco è stato il primo a fare gli auguri via social al figlio, a mezzanotte ...DA SOPRA MEDIA A SOTTO MEDIA - Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un vero e proprio ribaltone termico. Sia le massime seppur non ovunque che le minime ovunque sono passate da sopra media a ...