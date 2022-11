Agenzia ANSA

Una modesta punta di acqua alta ha interessato stamane, con una massima alle 9.35 che ha toccato 102 centimetri alle bocche di porto della Laguna, 95 cm in città. Il Mose non è entrato in funzione, come previsto dal protocollo per per misure sotto ......genitori hanno approfittato del ponte dei Morti per prolungare la loro vacanza in Friuli... Qualunque sia il colore di smalto preferito, ecco unprontuario all'uso per sfoggiare unghie ... Venezia, mini-acqua alta senza Mose, allagata solo San Marco - Cronaca Una modesta punta di acqua alta ha interessato stamane Venezia, con una massima alle 9.35 che ha toccato 102 centimetri alle bocche di porto della Laguna, 95 cm in città. (ANSA) ...Il legame fra il territorio e chi lo abita è al centro della ricerca fotografica di Lorenzo Mini, che qui racconta il progetto dedicato ... partendo dalla provincia di Ravenna e arrivando alle porte ...