Venezia | mini - acqua alta senza il Mose | allagata solo Piazza San Marco

Una modesta punta di acqua alta ha interessato stamane Venezia, con una massima alle 9.35 che ha toccato 102 centimetri alle bocche di porto della Laguna, 95 cm in città. Il Mose non è entrato in funzione, come previsto dal protocollo per per misure sotto i 110 cm. Allagata solo piazza San Marco.