Van Gogh sfregiato | gli eco-imbecilli vogliono diritti senza responsabilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Davanti alle quattro invasate che hanno imbrattato il quadro di Vincent vanesposto a Roma, urlando i soliti slogan sconnessi contro l'uso dei combustibili fossili e il cambiamento climatico, la prima tentazione è quella di fare un discorso alto. Magari partendo da quel Roger Scruton citato in parlamento da Giorgia Meloni. Il filosofo inglese spiegava che «il conservatorismo nasce dal sentimento, che tutte le persone mature possono perfettamente condividere, secondo cui è facile distruggere le cose buone, ma non è facile crearle», e che questo è «particolarmente vero per le cose buone che ci arrivano sotto forma di patrimonio collettivo» e che abbiamo il dovere di trasmettere a chi ancora non è nato. Vale per la pace, la libertà, le leggi e le istituzioni (quando funzionano), la sicurezza e il senso civico. Ma anche per l'ambiente, che non è un'ideologia, bensì ...