(Di domenica 6 novembre 2022) Ora è uscito in Gazzetta Ufficiale: questo - commenta - significa che sono stati saldati tutti i creditori. Al tempo stesso, l', che primava su grandi spazi espositivi in molte città, ha ...

ilmessaggero.it

Dopo un decennio di, esuberi e debiti, rinasce la. L'azienda con sede a Soriano nel Cimino, famosa in tutto il mondo per l'arredo esterno di altissima qualità, chiude la pagina più buia della sua storia nata ...... acquisisce società nel campo del food (Ki Group) e dell'arredamento (). E' anche una ... Federturismo, contenti per mantenimento ministero e Santanchè - "internazionale dovuta alla ... Unopiù, crisi archiviata: chiuso il concordato, l'azienda cresce e punta sull'e-commerce