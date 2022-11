Un’autorete decide il derby tra Giugliano e Juve Stabia | festeggiano le Vespe

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ilcampano della dodicesima giornata di serie C va allache piega ilallo stadio Partenio e torna ad assaporare il gusto di una vittoria che mancava dal lontano 8 ottobre, giorno del successo sul Picerno. Con l’acuto odierno lesi rilanciano in classifica agganciando proprio i diretti avversari al sesto posto a quota 17 punti. Decisivo l’autogol di Gomez al 16? del primo tempo, un tocco beffardo che non ha lasciato scampo a Viscovo. Nei minuti conclusivi del match qualche rammarico per i padroni di casa che sciupano due occasioni per il pareggio, entrambe con Nocciolini. Per ilil prossimo turno prevede un altro, sempre al Partenio, ma stavolta in ‘trasferta’ contro l’Avellino. La ...