Una Vita Anticipazioni 7 novembre 2022 | Casilda è ricca e ha un progetto importante da realizzare Ecco quale

(Di domenica 6 novembre 2022) Vediamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 7su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono cherivela ad Azucena come ha intenzione di spendere i suoi soldi mentre Dori e Felipe spiegano ai vicini cosa è successo tra loro.

Solo nell’Unione Europea, tra il 20% e il 60% degli aventi diritto non riesce ad ottenere i bonus e le agevolazioni di cui ha bisogno. Questi dati dimostrano che la grande complessità del mondo burocr ...Il manager Andrea Di Carlo in un'intervista dice la sua sulla pacca sul sedere di Memo Remigi ma soprattutto sulla sua ex Arisa, che definisce in molti modi fra cui una bomba sexy.