Un grido per la Pace | le piazze italiane si tingono d' arcobaleno per dire stop alla guerra

Opposizioni divise, tra Roma e Milano, voci che non sempre trovano un unico accordo, ma ilè univoco. In ...Dobbiamo sostenere il loronel vedere il livello del mare che cresce sulle loro isole, nel ... 'La Cina contribuisceil 30% all'estrazione di carbone ma a chi la critica ribatte dicendo che l'...Una rete di esperienze per far crescere la consapevolezza del legame tra i due continenti nella sfida ambientale. Con un messaggio alla Cop27 che si apre oggi a Sharm el Sheik: “I negoziati tra ...Caserta.Continua L’ odissea per i commercianti e residenti di Via Sam Carlo i quali , come noto, da qualche settimana ...