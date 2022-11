Un grido per la Pace | le piazze italiane si tingono d’arcobaleno per dire stop alla guerra

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 6 novembre 2022) Opposizioni divise, tra Roma e Milano, voci che non sempre trovano un unico accordo, ma ilè univoco. In Italia sfila il popolo della. Da Roma, dove sarebbero stati in 100mila i partecipanti,‘piazza non politicizzata’ di Milano, da Torino a Napoli. Lepiene, le bandiere con la colomba bianca stilizzata, i cartelli per chiedere “un cessate il fuoco immediato” dellain Ucraina. Ma se i partiti italiani, in particolare quelli della sinistra, oggi all’opposizione, anche in questa occasione si sono dimostrati divisi, con il Pd addirittura spaccato, a fare da collante alle manifestazioni sono stati i cittadini e le cittadine, uniti sotto il vessillo pacifico della bandiera arcobaleno (nel capoluogo lombardo per lo più invece sventolavano quelle ...