Ultime Notizie – Ucraina | Washington Post | “Pressing Usa su Kiev per negoziare con Russia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 6 novembre 2022) L’amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a mostrare un segnale di apertura per i negoziati con lae abbandonare il rifiuto di impegnarsi in colloqui di pace a meno che il presidente Vladimir Putin non venga rimosso dal potere. E’ quanto scrive ilcitando fonti anonime informate. Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense, la proa dell’amministrazione Biden “non è volta a spingereal tavolo dei negoziati, ma piuttosto per garantire che l’mantenga il sostegno di altri Paesi i cui governi sono diffidenti in merito alla possibilità di finanziare un conflitto di lungo periodo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione