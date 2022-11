Ultime Notizie – Ucraina | Kiev rischia blackout totale | ecco il piano d’emergenza

(Di domenica 6 novembre 2022)une i cittadini devono ”prepararsi al peggio, ad affrontare qualsiasi situazione”, a fare a meno di elettricità, acqua o riscaldamento anche se le autorità stanno facendo di tutto per impedirlo. Lo ha detto il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, prospettando lo scenario peggiore in relazione agli attacchi condotti dalla Russia. ”Stiamo facendo di tutto per evitarlo. Ma siamo sinceri, i nostri nemici stanno facendo di tutto perché la città rimanga senza riscaldamento, senza elettricità, senza approvvigionamento idrico così moriamo tutti. E il futuro del Paese e il futuro di ciascuno di noi dipende da quanto siamo preparati ad affrontare le diverse situazioni”, ha detto. Le autorità dihanno iniziato a pianificare l’evacuazione di tutti ...

Il Sole 24 ORE

Ore di tensione al porto di Catania per lo sbarco 'a metà' dei naufraghi a bordo delle navi Humanity1, della Ong Sos Humanity e della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Due navi e due storie unite ...TEMI: apu old wild west udine apu udine isaiah briscoe keshun sherril matteo boniciolliL'Apu Udine vince il big match contro la Fortitudo e torna in testa False mail dalla diocesi,... Ucraina ultime notizie. WP: pressing Usa su Kiev, sia aperta a colloqui con la Russia Durante il main event che si è svolto ieri a WWE Crown Jewel, Logan Paul ci ha regalato una bellissima prestazione al suo terzo match con la compagnia di Stamford… Leggi ...20' - Lunga attesa, ma Doveri alla fine annulla per fallo di mano il gol di Danilo. Lunghe proteste bianconere. 17' - Azione sotto la lente di ingrandimento del Var, con Doveri che ...