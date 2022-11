Ultime Notizie – Covid oggi Calabria 443 contagi e 1 morto | bollettino 6 novembre

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono 443 i nuoviregistrati, 62022, insecondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 della Regione. Eseguiti 2.697 tamponi effettuati. Si registrano anche +256 guariti e 4 morti (per un totale di 3.073 decessi). Il, inoltre, registra +186 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 130) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Numeri in contenuto calo per i contagi Covid in Veneto. Nelle24 ore sono stati registrati 2.871 nuovi casi di infezione, contro i 3.623 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registra un solo decesso.