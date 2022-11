UFFICIALE – sanzione di 5 mila euro per il Napoli per cori contro Gasperini

...bisogna sempre chiedere la sanatoria al Comune di competenza e pagare la relativain base ...precedente - - > Bonus 150 euro a Novembre e ulteriori 550 euro per milioni di italianida ...... tratta in arresto per 'resistenza a pubblico') per reati attinenti false dichiarazioni ... con repressione dell'illecito ea carico del trasgressore. 'L'impegno dell'Amministrazione ...A 24 ore di distanza dal bel successo sull'Atalanta che lo ha lanciato in classifica il Napoli deve fare i conti con una sanzione.ForzAzzurri.net - Ufficiale, sanzione di 5000 euro al Napoli per cori offensivi a Gasperini Il giudice sportivo della Serie A, ha multato anche il Napoli, oltre ...