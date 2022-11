Ucraina ultime notizie Kiev | esclusa per ora evacuazione di massa Media russi | diga Kakhovka colpita da razzo ucraino

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 6 novembre 2022) L’amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a non escludere pubblicamente un’apertura a negoziare con laa e a non dichiarare più che si rifiutano di partecipare ai colloqui di pace con il presidente Vladimir Putin al potere. Lo rivelano fonti informate al Washington Post. Ieri allarme aereo su tutta l’. Proseguono gli attacchi, concentrati sulle infrastrutture energetiche: nella notte bombe russe su Zaporizhzhia causano un incendio in un edificio residenziale. Ae in diverse altre regioni il gestore locale comunica “restrizioni supplementari” nell’erogazione di elettricità.