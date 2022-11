Ucraina | Iran ammette di aver fornito droni a Mosca | ma “prima della guerra” Zelensky | “Non è vero | ne abbattiamo 10 al giorno”

(Di domenica 6 novembre 2022) E’ incessante, in tutta l’, l’allarme aereo. Le sirene avvertono la popolazione che, ormai da otto mesi, cerca scampo nei rifugi. Intanto l’dikiller a. Ma Teheran cerca di giustificarsi: “Ciò è avvenutodello scoppioin”. Irritata la replica di Volodymyr: “Anche in questa L'articolo proviene da Firenze Post.

Mentre insono tornate a suonare le sirene dell'allarme aereo che hanno costretto la popolazione nei rifugi e resta altissima la tensione nella regione di Kherson, l'ammette di aver fornito i droni ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo L'lo dice da tempo, adesso l'conferma. È vero che da Teheran sono arrivati droni a Mosca. Ma soltanto "prima della guerra" e non per aiutare la Russia nel conflitto con Kiev, ha assicurato ...Droni E' incessante, in tutta l'Ucraina, l'allarme aereo. Le sirene avvertono la popolazione che, ormai da otto mesi, cerca scampo nei rifugi. Intanto ...Dalla cancellazione dell'Ucraina alla repressione delle libertà a Teheran la volontà di creare un "nuovo ordine internazionale" ...