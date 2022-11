Ucraina | da Biden mille droni kamikaze A Mosca armi dall' Iran e Kim

(Di domenica 6 novembre 2022) Altro che pace. Mentre in Italia si manifesta (divisi) incontinuano ad arrivare. Zelensky ringrazia gli Usa per il nuovo invio ma si dice pronto a negoziare. Teheran e Pyongyang sostengono Putin Segui su affaritaliani.it

...Joeè impegnato negli ultimi mesi in conversazioni riservate con i principali collaboratori del presidente russo, Vladimir Putin nel tentativo di evitare un ampliamento del conflitto in...Le discussioni mostrano quanto sia diventata complessa la posizione disull', mentre Washington ha pubblicamente promesso di sostenere Kiev con ingenti aiuti "per tutto il tempo ...La rivelazione del Wall Street Journal secondo il quale tra i punti al centro delle conversazioni ci sarebbe “il tentativo di mettere in guardia Mosca dall’uso di armi nucleari” ...Joe Biden è impegnato negli ultimi mesi in conversazioni riservate con i principali collaboratori del presidente russo, Vladimir Putin nel tentativo di evitare un ampliamento del conflitto in Ucraina ...