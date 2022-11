Ucraina | Crosetto | ' Travaglio mi dà del Cicciobomba | io ministro al lavoro per pace'

... la grande commozione per l'aggredita che però non ha riscontro in altrettanta ... adesso con l'aiuto straordinario del ministro, l'Italia come una protagonista di punta. Articolo ...Conte che in piazza dice che su un eventuale nuovo invio delle armi inbisognerà passare dal Parlamento 'sembra l'intercalare di un bullo più che il tentativo di dialogo tra persone rispettose delle istituzioni'. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Cosetto,...