Ucraina | “Biden sta incoraggiando Zelensky a mostrare un’apertura al negoziato con la Russia” | la rivelazione del Washington Post

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) L’amministrazione Usa di Joestaprivatamente Volodymyre gli altri leader ucraini a segnalare pubblicamentea negoziare con lae a non dichiarare più che si rifiutano di partecipare ai colloqui di pace con il presidente Vladimir Putin al potere. La rilevazione arriva dal, che cita fonti informate dell’amministrazione Usa. La richiesta dei funzionari americani non mira a spingere l’al tavolo dei negoziati, hanno precisato le fonti che, invece, hanno definito l’operazione un tentativo per garantire che il governo di Kiev mantenga il sostegno di Paesi che non vogliono che la guerra continui ancora a lungo. Le fonti riferiscono alche ...