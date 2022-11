Twitter | Musk cambia le regole del gioco | segno di spunta blu per tutti a pagamento Nei Paesi dove è attivo il servizio costa 7 | 99 dollari al mese

(Di domenica 6 novembre 2022) Elon, appena arrivato alla guida diledel: gli utenti potranno ricevere ildiblu accanto ai loro nomi “proprio come le celebrità, le aziende e i politici”. Si tratta diBlue, un nuovoche è già disponibile in alcuni7,99al. Avere un account verificato è il sogno di molti utenti: così Elonprova a sfidare Mark Zuckerberg e a fare cassa. “A partire da oggi, stiamo aggiungendo nuove fantastiche funzionalità aBlue e ne abbiamo altre in arrivo presto”, ha annunciato la società nell’App store di ...

... il social che rimpiazzaAspettando chediventi un social a pagamento , molti utenti hanno iniziato a prendere in considerazione di migrare su Mastodon . La nuova linea di Elon...Una sfilza di tweet, insomma, sul nuovodi Elon, che in men che non si dica ha cancellato con una spugna una fetta della storia del social: " E' ufficiale, sono fuori", ha annunciato Dr. ...Il primo aggiornamento costa 8 dollari al mese e serve ad assicurarsi la spunta blu ufficiale per il vostro account di Twitter.Non ha voluto perdere tempo Elon Musk una volta che si è seduto al comando di Twitter. L’operazione da 44 miliardi di dollari che ha fatto sì che il social media finisse nelle mani del CEO di Tesla ha ...