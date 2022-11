Tutti ad Atene per l’inaugurazione di una delle manifestazioni più sentite e incredibili della bar industry mondiale

Leggi su linkiesta

(Di domenica 6 novembre 2022) Che si tratti di bartender, giornalisti, consulenti, brand ambassador, comunicatori a più livelli del settore, in genere il feedback è sempre piuttosto omogeneo: l’Athens Bar Show it’s a must. Un appuntamento che sta a cuore alla maggior parte degli operatori e che ogni anno sembra essere sempre più esplosivo del precedente. In questo 2022 i giorni interessati saranno martedì 8 e mercoledì 9 novembre. Innanzitutto bisogna riconoscere che la capitale dell’Attica gode di una posizione facilmente raggiungibile e piuttosto mediana tanto per chi viene dai paesi asiatici, quanto per gli europei, forse un pelo più scomoda per gli americani. La data coincide sempre con i primi di novembre, mese nel quale iniziano a farsi sentire i primi freddi e motivo in più per andare a godersi gli ultimi giorni di temperature miti, giornate lunghe e tramonti. Altro plus non indifferente, la fiera si svolge ...