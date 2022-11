(Di domenica 6 novembre 2022) L’ex presidente stuzzica i suoi sostenitori durante il comizio in Pennsylvania: «Presto sarete di nuovo felici». E dileggia il più pericoloso concorrente in corsa per la Casa Bianca

... contrariamente a, non hai mai fatto l'ipotesi che sarebbero stati possibili brogli elettorali e questo l'ha fatta vincere di fatto le elezioni italiane. E quindi il WPcosì i trumpisti ...E cosa fa il Presidente per correre ai riparigli avversari, esortando gli americani a salvare () la democrazia minacciata dai seguaci di, dalle menzogne e dalla violenza. L'... Trump attacca il rivale DeSantis, e lascia intendere che si ricandiderà per 2024 L’ex presidente stuzzica i suoi sostenitori durante il comizio in Pennsylvania: «Presto sarete di nuovo felici». E dileggia il più pericoloso concorrente in corsa per la Casa Bianca ...Il giornalista veterano di quattro campagne presidenziali racconta cosa ci aspetta in queste elezioni di midterm: Joe Biden accetta di essere messo da parte per il bene del partito, mentre Donald Trum ...