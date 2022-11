Tre presidenti in Pennsylvania a due giorni dalle midterm Biden e Obama | «È in gioco la democrazia» Trump ai suoi | «Tra poco vi farò felici»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Tree due comizi. L’attuale inquilino della Casa Bianca Joeassieme a Barackda un lato della, e Donalddall’altro. Nella serata di ieri, gli ultimi tredegli Stati Uniti erano tutti nello Stato della East Coast. I democratici a Philadelphia, per sostenere la candidatura a governatore di John Fetterman. Quasi in contemporanea,era a Latrobe, vicino a Pittsburgh, per sostenere il candidato repubblicano Mehmet Oz. Tutti e tre i leader hanno ribadito l’importanza di andare a votare – l’8 novembre – per chi rappresenterà la, uno stato che potrebbe rivelarsi determinante nel definire la composizione del Parlamento alle elezioni di metà mandato (elections) dello ...