Totti | gli auguri per i 17 anni del figlio Cristian | la foto sul maxischermo dell’Olimpico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022) Sonoparticolari, quelli che Francesco, per sempre “il Capitano” della Roma, ha voluto fare a suoper i suoi 17. L’ex numero 10 giallorosso, che oggi non era in tribuna per il derby Roma-Lazio, ha fatto trasmettere, pochi istanti prima dell’inizio della partita, una bellissimache ritrae padre e. Chanelfesteggia 15, scarta il regalo in concessionaria: è una minicar L’immagine ha un significato particolare. Riprende un attimo della giornata in cui Francescoha detto addio al calcio – quello della serie A – giocato, il 28 maggio 2017. Untoccante, che ha fatto emozionare non solo, arrivato allo stadio con la ...