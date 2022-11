Tennis | Carlos Alcaraz non è sicuro di chiudere il 2022 da n 1 del mondo | tutte le possibili variazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Una brutta tegola per. Lo spagnolo è stato costretto ail suo fantasticoprima del previsto. Lo strappo agli addominali nella partita contro il danese Holger Rune a Parigi-Bercy è costato molto caro e addio alle ATP Finals e alle Finali di Coppa Davistra le fila della Spagna. Un infortunio che ha delle conseguenze anche nel roster deiti presenti a Torino: al posto di Carlotos ci sarà l’americano Taylor Fritz. Tuttavia, questa chiusura di stagione potrebbe anche cambiare gli equilibri al vertice della graduatoria mondiale. Come è noto,è diventato il n.1 delpiù giovane della storia delgrazie al trionfo degli US Open, ma per l’assenza nel Master potrebbe non essere ...