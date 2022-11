Strade killer a Roma | fioccano le denunce contro Gualtieri | sette le arterie “della morte” sotto accusa

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 6 novembre 2022) Lecapitale finiscono all’attenzioneProcuraRepubblica di. Il Codacons ha raccolto infatti il grido d’allarme lanciato dal Corrieresera che, attraverso una inchiesta condotta nella capitale, ha denunciato la pericolosità per automobilisti e motociclisti di alcune grandine. Inchiesta sfociata ora in 7in Procura per altrettantea rischio,nelle quali il Codacons chiede a magistratura e Corte dei Conti di intervenire accertando le responsabilità diCapitale e del sindaco Roberto. Tra lefinite dinanzi la Procura troviamo via Cristoforo ...