Sos Humanity presenta un ricorso al Tar contro le decisioni del governo Meloni

Ora è battaglia legale.presenta un ricorso al Tar di Roma contro i provvedimenti del Governo perché violerebbero "il diritto internazionale e italiano". Ad annunciarlo è l'Ong in un comunicato. "Secondo il ...Dalla nave dellavengono fatte scendere 144 delle 179 persone, tra bimbi, donne e un centinaio di minori non accompagnati; ne restano 35, maschi adulti classificati come 'non fragili'. ...L'ong ha presentato un ricorso al Tar di Roma contro i provvedimenti del Governo perché violerebbero ''il diritto internazionale e italiano''.Compito dello Stato è di salvare vite umane. Facciamoli scendere e poi chiediamo all'Ue che chi sbarca in Italia sbarca in Europa'. 'Sono arrivato a Catania - aggiunge il parlamentare - con la volontà ...