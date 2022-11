Short track | Coppa del Mondo Salt Lake City 2022 | staffetta femminile ancora in finale | fratelli Sighel vincono finale B nei 1500

Oggi si sono anche svolte le finali della prima serie dei 500 metri, che non ha visto azzurri protagonisti nemmeno in semifinale. Tra le donne è stata la canadese Kim Boutin a vincere davanti alla ...Qualche segnale positivo anche al maschile dove Thomas Nadalini e Mattia Antonioli si sono qualificati per i quarti nei 1000 metri, mentre Luca Spechenhauser farà compagnia a Pietro Sighel nelle ...Venerdì 4 novembre ha tenuto a battesimo la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022-23 di Short Track. Nello Utah Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) il programma si è aperto, come d’abitudi ...Pattinaggio su ghiaccio NOS•ieri, 22:51Velzeboer batte il record mondiale dei 500 metriLa speedster di short track Xandra Velzeboer ha battuto il record ...