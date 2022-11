Serie A1 femminile | successo casalingo per Casalmaggiore | Perugia battuta 3-0

(Di domenica 6 novembre 2022) Termina 3-0 (25-21, 25-16, 25-14)il match tra Trasportipesantie Bartoccini-Fortinfissi Peugia, incontro valevole per la quinta giornata diA1 2022/23. Un’ottima vittoria per, che permette ai padroni di casa di salire a quota 7 punti in classifica. SportFace.

TRENTO. Primo punto in trasferta per il Trento Calcio Femminile nel match contro il Tavagnacco, terminato 0-0. Alle Aquilotte è mancato soltanto il gol in una settima giornata di Serie B nella quale le gialloblu di mister Spagnolli hanno avuto più ...

HC Girls Project Aosta - HC Icebears Dobbiaco 0 - 6 Partita da dimenticare per le ragazze di coach Giovinazzo. Solo la solita Sara Belli, con una prestazione delle sue, limita i ...

Con questo successo la Savino Del Bene resta nel plotone di vertice rispondendo alle vittorie in serie delle proprie concorrenti. Pinerolo è sempre ultimo in compagnia di Cuneo.