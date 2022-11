Serie A | la MOVIOLA LIVE | Miranchuck giù in area | penalty dopo check al Var

Calciomercato.com

... sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Dall'Ara, Bologna e Torino si affrontano nel match valido per la 13ª giornata dellaA 2022/23. Bologna Torino 0 - 0PRIMO TEMPO ...FABBRI: VOTO 6 Serie A, rivivi la MOVIOLA: fallo di Fazio, per Marchetti è rigore. Castagnetti entra in area prima, si ripete | Serie A La Juve ospita l'Inter all'Allianz Stadium nella 13esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live.Al Ferraris, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris, Sampdoria e Fiorentina si affrontan ...