Serie A | giornata 14 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di domenica 6 novembre 2022) Il calendario diA è fitto di impegni infatti martedì di torna già in campo: in questo articolo della nostra rubrica dedicata altroverete i nomi dei 5daper il prossimo turno di campionato. Prima di continuare vi ricordiamo che la 14°diA si aprirà con Napoli–Empoli alle 18:30. Sempre martedì si affronteranno Spezia ed Udinese (ore 18:30) oltre che a Cremonese e Milan (ore 20:45). Mercoledì sarà unaricca di sfide e tra le più interessanti segnaliamo Sassuolo–Roma (ore 18:30) ed Inter–Bologna (ore 20:45). Il turno di campionato si chiuderà giovedì 10 con Hellas Verona–Juventus (ore 18:30) e Lazio–Monza (ora 20:45). Dopo questa veloce premessa possiamo continuare svelandovi i nomi dei 5 ...

Sky Tg24

... rilanciata dal Movimento 5 Stelle e che si è tenuta nelladi ieri, non sono passate ... Il cui riferimento è alladi errori commessi da Enrico Letta da quando ha preso il timone del ...Al Ferraris, il match valido per la 13ªdiA 2022/2023 tra Sampdoria e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris, Sampdoria e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 13ª... Serie A: Atalanta-Napoli 1-2, il Milan vince contro lo Spezia per 2-1. HIGHLIGHTS