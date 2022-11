Sconcerti | “Napoli meno spettacolare | ma di livello alto | l’Atalanta meritava di più”

Mariosu Atalanta -ha proposto quest'analisi sul Corriere della Sera: "A Bergamo la partita è stata molto bella e forse l'Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più, ma ilha ...Marioper il 'Corriere della Sera' atalantaA Bergamo la partita è stata molto bella e forse l'Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più, ma ilha confermato di essere un argomento ...ForzAzzurri.net - Per Sconcerti il Napoli visto contro l'Atalanta è stato meno spettacolare rispetto alle prime giornate, ma comunque ad alto livello ...Il Napoli trionfa a Bergamo, ma occhio al verdetto che fa infuriare tutti i tifosi azzurri. Ecco svelato il motivo, succede dopo l'Atalanta ...