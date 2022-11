Scommesse | Ivan Toney del Brentford indagato dalla Football Association

(Di domenica 6 novembre 2022) Come riportano i media inglesi,delsarebbe coinvolto in un caso di. Il giocatore, infatti, sarebbe finito nel mirino della. Questo il commento del calciatore sui social: “Sono a conoscenza della notizia. Ho dato il mio aiuto alla FA con la sua indagine. Non rilascerò alcun commento fino a quando l’indagine non sarà conclusa. Il mio sogno d’infanzia giocare per il mio Paese ai Mondiali”. SportFace.

Dall'Inghilterra arrivano notizia riguardo a Ivan Toney del Brentford, il giocatore sarebbe stato indagato per presunte scommesse. Il comunicato della società: "Prendiamo atto della vicenda ..." Secondo Sun e Daily Mail, l'attaccante del Brentford Ivan Toney sarebbe indagato per scommesse.