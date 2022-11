Sci Alpino | allenamenti per le squadre maschili delle discipline tecniche in Val Senales

(Di domenica 6 novembre 2022) Mentre sulle gare di Coppa del Mondo continua ad aleggiare grande incertezza, tra rinvii e cancellazioni, il direttore tecnico Massimo Carca, responsabilenazionali azzurredi sci, ha deciso di organizzare un periodo di allenamento in Valper ledidi gigante e slalom di Coppa del Mondo. Come riportato dal sito della FISI gli specialisti dello Slalom Gigante saranno impegnati da domani, lunedì 7 novembre, fino a venerdì 11 novembre sulle neve dell’Alto-Adige. Gli atleti coinvolti saranno Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti ed Alex Hofer. L’impegno per gli slalomisti inizierà invece martedì 8 per chiudersi venerdì 11 novembre. Sotto la guida di Simone Deldio i saranno dunque Alex Vinatzer, ...

L'inizio della stagione invernale, programmata per il 7 dicembre, si aprirà ospitando le atlete della Coppa del Mondo diFemminile impegnate a Sestriere il 10 e 11 dicembre.Prime neve sulle montagne di Sestriere, che a metà dicembre tornerà a ospitare le gare di Coppa del Mondo difemminile. Dopo l'anomalo caldo che si è protratto per tutto ottobre, oggi imbiancate e cime e versanti da 1.700 metri di altitudine. Le temperature notturne e mattutine sono scese di ... Sci alpino, la poca neve rischia di far saltare il weekend di Lech Per la stagione agonistica relativa agli sport invernali 2022-2023, in Italia le tappe della Coppa del Mondo saranno in tutto ben 23.