Sangiuliano | Nuovi bandi per il personale dei musei puntando sui giovani e sul digitale

(Di domenica 6 novembre 2022) AGI - "La cultura può diventare una vera e propria industria economica del Paese e dare un apporto fondamentale all'economia italiana e al Pil, finora lo si è fatto poco e invece diventare un'economia aggiuntiva". Queste le parole del ministro della Cultura, Gennaro, intervistato a SkyTg24.ha citato come esempio gli ingressi nei: "Possiamo incrementare se non raddoppiare il dato di 240 milioni di euro all'anno pre-pandemia e reinvestire quello che ricaviamo per dare più servizi ai turisti e ai cittadini". Gli atti di vandalismo Il ministro è intervenuto anche sulla questione delle azioni degli attivisti per l'ambiente all'interno dei varid'Europa. "Non c'entra nulla la cultura con questi episodi che ho già pubblicamente censurato. Sono atti insensati di vandalismo". E ancora: ...