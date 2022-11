Saltano i nervi al derby Roma-Lazio | rissa tra le panchine nel finale | cosa è successo

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022)a fior di pelle neldeltra, vinto alla fine dai biancocelesti con un gol di Felipe Anderson al 29?. Si è sfiorata lanei minuti finali, in occasione di uno scontro tra ilnista Rui Patricio e il laziale Radu, che ha nascosto il pallone al portiere della, corso per battere la rimessa il più rapidamente possibile. Il portiere dellaha dato una spinta a Radu per riottenere il pallone: a quel punto le duesono saltate in piedi e scattate verso i due giocatori. In parecchi arrivano faccia a faccia, gli animi sono infuocati, gli spintoni aumentano, arrivano anche dirigenti e staff e c’è qualche cenno di. Dopo un minuto lunghissimo in cui il ...