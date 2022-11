Salernitana | Lovato dimesso dal Ruggi | effettuerà nuovi accertamenti

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laha reso noto nel pomeriggio che Matteoè statodall’ospedale San Giovanni Di Dio ed’Aragona. Il difensoreulteriorinei prossimi giorni dopo il colpo alla testa rimediato nel corso della sfida dell’Arechi contro la Cremonese. La Tac a cui era stato sottoposto aveva evidenziato un trauma cranico. Il giocatore 22enne era svenuto per pochi attimi a inizio ripresa in seguito a un contrasto di gioco con l’attaccante grigiorosso Okereke. L’episodio aveva messo in apprensione l’intero stadio, sprofondato in un comprensibile stato di preoccupazione per le condizioni dello sfortunato difensore granata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I supporter dellamasticano amaro per l'occasione sprecata allo stadio Arechi. Dopo ... Un augurio perche spero si riprenda presto per dare una mano alla Bersagliera'. Paolo Toscano ...Laperdeper un colpo alla testa (dentro Pirola) e la Cremonese prova con più convinzione a buttarsi in avanti alla ricerca del pari. Coglie solo l'esterno della rete Quagliata ...Continua la sfortunata stagione del difensore oggi alla Salernitana Ha passato la notte in ospedale Matteo Lovato, ex difensore gialloblù oggi alla Salernitana: il classe 2000 durante Salernitana-Crem ...La Salernitana aggiorna sulle condizioni di Matteo Lovato, sostituito per infortunio contro la Cremonese. Ecco la nota del club: “Nel corso della gara odierna Matteo Lovato ha riportato un trauma cran ...