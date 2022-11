Roma | obbligata a fare sesso a suon di botte e derubata di 100mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022), l’ennesima vicenda di maltrattamenti in famiglia., rapporti sessuali “obbligati” anche qui con il ricorso alla violenza. In mezzo tante minacce e perfino un furto tra soldi in contanti e beni preziosi per un valore complessivo superiore ai. Adesso però l’ex compagno della donna è stato condannato. La storia di maltrattamenti familiari aLa vicenda risale al 2018. La coppia era andata a convivere ma la situazione è degenerata nel giro di pochi mesi. L’uomo, di 41 anni, si è trasformato in un vero e proprio aguzzino: atti di violenza fisica e psicologica con i quali aveva ormai soggiogato la sua compagna spingendola a vivere un vero e proprio dramma familiare. Il tutto “condito” da continue minacce di morte e costringendola ad avere rapporti sessuali sempre ricorrendo, come ...