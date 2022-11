Roma-Lazio | Orsato promosso | qualche errore sui cartellini | ma prova positiva nel derby

(Di domenica 6 novembre 2022) E’ unaassolutamentequella di Danielein. L’espertissimo fischietto di Schio, ormai prossimo al ritiro dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ha diretto bene ildella Capitale, che si prospettava come infuocato e così è stato, ma senza episodi cruciali. Rigori chiesti ma assolutamente inesistenti, poi due gialli autorevoli a Rui Patricio e Radu che fanno scatenare un’inevitabile rissa. L’arbitro veneto si perde invecegiallo qua e là, soprattutto su Zalewski e Cristante, ma è bravo a far giocare tanto non abboccando a diversi tuffi. Dunquedel fischietto di Schio, bella figura per l’Aia dopo tante direzioni contestate. SportFace.

si affrontano nel derby per la 13ª giornata di Serie A : fischio d'inizio alle 18 , arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio, su Calciomercato.com gli episodi da moviola .-...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: CATALDI, FELIPE ANDERSON FLOP: IBANEZ, ABRAHAM VOTI(3 - 4 -...Mourinho 6: la Roma pressa e ci prova in qualunque modo, ma la Lazio è ben messa in campo ed è difficile da scardinare. La sua squadra non conclude in porta e Provedel può passare una serata, ...La Lazio batte la Roma nel derby della Capitale. Ai biancocelesti è bastato il gol di Felipe Anderson, servito da Pedro dopo il grossolano errore di Ibanez. Al triplice fischio è ...