Roma-Lazio | i convocati di Maurizio Sarri | assente Immobile

(Di domenica 6 novembre 2022) Idiin vista del derby, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’allenatore toscano rinuncia a Sergej Milinkovic-Savic, ammonito nella gara persa contro la Salernitana, e a Ciro, ancora alle prese con il problema muscolare. Di seguito l’elenco completo. PORTIERI: Adamonis, Maximiano, Provedel DIFENSORI: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu,gnoli CENTROCAMPISTI: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino ATTACCANTI: Cancellieri, Pedro, Felipe Anderson, Luka Romero, Zaccagni SportFace.

Alle 18 il Derby di, tutto pronto per, mentre Juventus ed Inter osserveranno fino alle 20:45, ora del fischio d'inizio della supersfida che chiuderà il turno numero 13. Andiamo a ...è arrivato IL giorno. Quello che i tifosi diaspettano con più trepidazione. Il derby non è mai una partita come le altre (quante volte abbiamo sentito questa frase) ed è proprio così che lo vivono anche i giocatori che sui social ...