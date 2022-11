Roma - Lazio diretta 0 - 1 | decisivo Felipe Anderson | Sarri vola terzo

Basta la firma del falso nove per tingere di biancoceleste la ...Labatte 1 - 0 lanel derby della 13/a giornata di serie A e aggancia al terzo posto in classifica l'Atalanta, a 27 punti, a - 2 dal Milan e - 8 dal Napoli capolista. I giallorossi restano ...Mourinho 6: la Roma pressa e ci prova in qualunque modo, ma la Lazio è ben messa in campo ed è difficile da scardinare. La sua squadra non conclude in porta e Provedel può passare una serata, ...La Lazio batte la Roma nel derby della Capitale. Ai biancocelesti è bastato il gol di Felipe Anderson, servito da Pedro dopo il grossolano errore di Ibanez. Al triplice fischio è ...