Rivoluzione rosa | politica sotto il segno delle donne

(Di domenica 6 novembre 2022) La diciannovesima legislatura è partitaildi Venere. Decisamente. E non solo perché con il trasloco di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è stato infranto il tabù di avere una donna nelle vesti di Presidente del Consiglio, dopo ben trenta presidenti uomini che si sono avvicendati in sessantasette diversi governi. Una novità assoluta salutata positivamente sia da destra, come era ampiamente prevedibile, che da sinistra, dove non sono mancate per la verità le felicitazioni nel vedere, perla prima volta nella storia repubblicana, una mamma alla guida del Paese. Una prima volta che per quanto attesa, visto il risultatourne, ha mandato per qualche ora in tilt il cerimoniale di Palazzo Chigi, aprendo dispute lessicali, giornalistiche e ideologiche sulla corretta declinazione da adottare per appellarsi al successore di Mario ...