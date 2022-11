Risultati NBA di oggi | Banchero super ma i Magic perdono ancora | Bucks ancora imbattuti

(Di domenica 6 novembre 2022)NBA di: Paoloha fatto registrare la sua miglior prestazione in NBA, icontinuano a volare, bene i Suns.un weekend ricco di partite in NBA. Nella notte italiana,ha messo a referto 33 punti e 6 rimbalzi contro i Sacramento Kings. La prestazione dell’italo americano è però Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Milwaukee anche senza Giannis supera Oklahoma City mentre Phoenix domina Portland. I Nets trascinati da Durant vincono a Charlotte e dimenticano i casi Nash e Irving. Record di triple per i Celtics al ...2022/2023,notte tra sabato 5 e domenica 6 novembre Orlando Magic - Sacramento Kings 123 - 126 Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 94 - 98 Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 124 - 121 ...Risultati NBA di oggi: Paolo Banchero ha fatto registrare la sua miglior prestazione in NBA, i Bucks continuano a volare, bene i Suns.Ecco tutti i risultati della notte del 5 novembre di regular season NBA 2022/23. Banchero show, vincono Celtics, Hawks, Nets, Nuggets e Suns.