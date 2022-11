Risultati classifica Serie A | in campo Torino e Bologna

Da una parte, la squadra di Di Napoli reduce da cinqueutili consecutivi in campionato (...per la squadra di Colucci che è appena dentro la zona play - off e vuole rilanciarsi in. ......il classe 2003 scandinavo abbia quei tratti speciali e tipici di chi è destinato a grandi... visto che si tratterebbe del primo giocatore danese ad entrare nei primi dieci della...