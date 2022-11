Rins porta la Suzuki alla vittoria prima dell’addio alla MotoGP | ma BAGNAIA È CAMPIONE DEL MONDO

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 6 novembre 2022) Alexvince sullaa Valencia e per la moto giapponese questo è stato l’ultimo GP. Il titolo mondiale però è stato vinto da Francesco. L’ultimo titolo piloti in Ducati risaliva al 2007 con Stoner. L’ultimo pilota italiano a vincere un campionato piloti su una moto italiana risale a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, Valencia: terza pole consecutiva a Martin, Quartararo 4° e8°: Martin in pole e 5 Ducati nelle prime 5 posizioni, Germania:in pole al Sachsenring per 0.076 su Quartararo GP ...