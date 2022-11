Riecco Pablo Mari | allo stadio per Monza-Verona

Corriere dello Sport

Restano ai box De Luca e Winks In difesaColley dal primo minuto in coppia con Ferrari. A ...Marì e Izzo SASSUOLO - SALERNITANA, domenica ore 15 Sassuolo, c'è chi torna e chi no I vari ...L'australiano viene dalla vittoria in quattro set contro Daniil Medvedev (che perderà la prima posizione del ranking, in corsa ci sono Nadal, Alcaraz e Ruud) mentre il russo ha sorpresoCarreno ... Monza-Hellas Verona: formazioni, consigli fantacalcio, tocca a Izzo MONZA - Palladino cambia in difesa e rilancia Ciurria dal 1’ sulla destra. Petagna favorito su Gytkiaer per partire dall’inizio. Nel Verona è emergenza assoluta: ben 10 assenti tra infortuni e squalif ...Mai realmente impegnato, ma pronto e puntuale quando la palla transita dalle sue parti. Izzo 6.5 – Anima della difesa, sempre giocate di personalità. 71’ Birindelli 6.5 – Entra e fa assist: 3-0. Pablo ...